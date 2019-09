Laat het maar aan koningin Máxima over om wéér te verrassen met haar juwelenkeuze. Op Prinsjesdag droeg ze een spectaculaire broche, samengesteld uit verschillende onderdelen van de Mellerio-parure. Ze draagt regelmatig juwelen uit deze set van diamanten en robijnen, maar deze combinatie was nieuw. De (kleine) broche solo was al vaker te zien.

Alleen de hanger uit het devant-de-corsage ook.

Vervolgens combineerde ze de broche met de hanger.

En nu met nog een extra element uit het devant-de-corsage ertussen.

Volgende stap? Het complete devant-de-corsage? Sinds de tijd dat koningin Juliana ermee uitpakte tijdens staatsbanketten is dat niet meer zo gedragen.

Volgens juwelenhistoricus Martijn Akkerman kan het juweel altijd weer in de originele staat worden teruggebracht. “Oorspronkelijk kon het ook gedemonteerd worden, maar met minder mogelijkheden dan tegenwoordig. Dat hebben we te danken aan de creativiteit van Máxima, die alles op zoveel mogelijk verschillende manieren wil kunnen dragen.”