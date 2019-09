Japan kijkt uit naar de komst van “de wereld” voor de inhuldiging van keizer Naruhito op 22 oktober. Het is een grote eer om de wereldgemeenschap in Tokio te verwelkomen, zo zei premier Shinzo Abe dinsdagavond (lokale tijd) in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Voor de inhuldiging heeft Japan meer dan tweehonderd uitnodigingen verstuurd, vertelde Abe. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan namens Nederland naar Tokio, waar ze onder meer de koningsparen van Bhutan, België, Spanje en Zweden tegenkomen. Andere koninkrijken sturen hun troonopvolger, onder wie de Britse prins Charles en de Noorse kroonprins Haakon.

Abe sprak tijdens dezelfde sessie waarin koning Willem-Alexander eerder het woord had gevoerd. Ook prins Albert II van Monaco en erfprins Alois van Liechtenstein betraden het rostrum in de grote vergaderzaal, die zoals gebruikelijk veel minder vol was dan bij de openingssessie met onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump. In die zitting spraken ook koning Abdullah van Jordanië en emir Tamim van Qatar.