Koning Filip ziet drone niet vliegen in Antwerpen

Koning Filip zou woensdagmiddag eigenlijk getuige zijn van een testvlucht van een medische drone tussen de Antwerpse ziekenhuizen UZA en GZA Sint-Augustinus, maar deze gaat om veiligheidsredenen niet door. De Belgische vorst is wel in het UZA om te luisteren naar de voorstelling van het project. Dat meldt Belga.

De drone zou opstijgen van een platform op het dak van GZA campus Sint-Augustinus in Wilrijk en landen op het dak van het UZA in Edegem, enkele kilometers verderop. Maar die testvlucht gaat niet door om niet nader toegelichte veiligheidsredenen. De eerste testvlucht van de drone zal nu ergens in de komende dagen plaatsvinden.

Het Helicus Aero-project, een samenwerking tussen verschillende ziekenhuisnetwerken, werkt eraan dat drones in de toekomst onder meer bloed, urine, menselijk weefsel en apotheekartikelen tussen ziekenhuizen kunnen vervoeren.