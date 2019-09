Koning Willem-Alexander is blij dat hij bij de Verenigde Naties een groot platform heeft om het geluid van Nederland in de wereld te laten horen. Dat vertelde hij woensdag na afloop van zijn tweede toespraak bij de VN, waarin hij de nadruk legde op het versnellen van de uitvoering van de door de lidstaten afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. Eerder had hij Rusland nadrukkelijk opgeroepen mee te werken aan het achterhalen van de waarheid over de neergeschoten vlucht MH17.

Die mogelijkheid noemde hij ook een van de meerwaarden van zijn aanwezigheid in New York. “In het verleden was het normaler dat staatshoofden bij staatsbezoeken in parlementen spraken. Dat is steeds minder geworden. Daarom is het een goede gelegenheid om hier of in het Europees Parlement op een andere schaal de stem van Nederland op staatshoofdniveau te laten horen.”

Willem-Alexander kaartte de naleving van VN-resolutie over MH17 aan, zoals dat gebruikelijk is bij nog niet uitgevoerde besluiten, en sprak uitvoerig over de duurzame ontwikkelingsdoelen. De afspraken gaan in Nederland en in Europa veel verder dan op VN-niveau is afgesproken, dus daar valt wereldwijd nog terrein te winnen. “Daarom vragen we de andere landen om extra mee te doen, juist bij het klimaat. CO2 stopt niet bij nationale grenzen. We moeten er op een gegeven moment harder aan gaan trekken.”

De koning is nog steeds “erg blij” dat hij ontwikkelingsdoel Zes uiteindelijk zelf op de agenda heeft gekregen. Dat is het streven beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitatie te verzekeren voor iedereen. Willem-Alexander heeft dat nog voor zijn koningschap kunnen bewerkstelligen, toen hij zich voor de VN bezig hield met water en sanitatie. “Ik word er hier nog steeds op aangesproken. Dat is op zich wel leuk dat een heleboel mensen me nog kennen uit het verleden.”