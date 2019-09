Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag (lokale tijd) een korte toespraak gehouden bij de VN-top over de uitvoering van de zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen.

“De conclusies van wetenschappers zijn glashelder: als we de doelen die we hebben gesteld willen bereiken, moeten we een echt transformerende benadering op een wereldwijde schaal aannemen”, aldus de koning. Hij gaf aan dat het koninkrijk der Nederlanden daarbij drie ingangspunten cruciaal vindt.

“Ten eerste een economie die de grenzen van onze planeet respecteert. We noemen dit een circulaire economie. Tegenwoordig verbruikt de mensheid veel meer dan de planeet kan leveren. In Nederland zijn publieke en private partners samengekomen en hebben een stappenplan uitgewerkt om ons te begeleiden naar een 100 procent-circulaire economie in 2050”, verklaarde hij.

Maar dat is niet genoeg. “We moeten ook werken aan internationale waardeketens. Weten we hoe ons voedsel, kleding en telefoons worden geproduceerd? Waar komen de materialen vandaan? Wat zijn de arbeidsomstandigheden voor degenen die ze maken? We moeten inclusief zijn en de mensen bereiken die deze goederen produceren.”

Het tweede punt dat Willem-Alexander noemde was gerechtigheid en het derde de rechten van vrouwen. “Over de hele wereld worden vrouwen nog steeds geconfronteerd met ernstige belemmeringen om hun rechten uit te oefenen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. De vooruitgang die we de afgelopen decennia hebben geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van seksuele gezondheid en reproductieve rechten, staat onder druk. Laten we vrouwen en meisjes als gelijken behandelen, zodat ze kunnen helpen de wereld te creëren die we in 2030 willen zien.”