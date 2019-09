Koningin Máxima gaat volgende maand naar de uitreiking van de Prix de Rome 2019 in het Stedelijk Museum Amsterdam. Vijf beeldend kunstenaars zijn genomineerd voor deze prijs die op donderdagmiddag 31 oktober wordt uitgereikt.

Vijf kunstenaars maken dit jaar kans op de Prix de Rome, de oudste Nederlandse prijs voor beeldend kunstenaars beneden de veertig jaar. De jury nomineerde het duo Sander Breure & Witte van Hulzen (als één kandidaat), Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim.

De winnende kunstenaar ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De tentoonstelling met werk van de genomineerde kunstenaars is van 19 oktober 2019 tot en met 22 maart 2020 te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Máxima was ook in 2013 en 2015 bij de uitreiking van de Prix de Rome.