Het werk voor de Verenigde Naties heeft het leven van koningin Máxima verrijkt. Dat vertelde ze enkele maanden geleden in een vooruitblik op haar tienjarig VN-jubileum dat woensdagmiddag (lokale tijd) in New York wordt gevierd.

De verrijking ligt op verschillende terreinen, aldus Máxima. Zo had ze er nooit bij stilgestaan hoeveel extra kennis ze moest opdoen om te kunnen praten over digitale en technische zaken en ontwikkelingen. Die zijn immers de sleutel tot toegankelijkheid van financiële diensten, zo heeft ze de afgelopen tien jaar geleerd.

“Af en toe is mijn werk heel technisch, maar als ik niet sterk ben aan de technische kant, kan ik mijn punt niet maken en kan ik de oplossing niet bieden. Ik had nooit in mijn leven gedacht dat ik blockchain zou moeten kunnen begrijpen of hele technische dingen over de mobiele telefoons waardoor ze geschikt zijn om geld over te kunnen maken,” legt de koningin uit.

Verder heeft ze naar eigen zeggen “de flexibiliteit van mensen gezien. Mensen die ongeletterd waren of eigenlijk geen kansen kregen of bijna niet van huis konden en die door toegang tot financiële diensten opeens de mogelijkheden hebben gekregen zich te ontwikkelen. Dat geeft me de kracht en verantwoordelijkheid om het werk op de juiste manier te doen.”