Koningin Máxima is woensdag haar werkdag in New York vroeg begonnen. Ze kwam te voet naar het ontbijt voorafgaand aan het Bloomberg Global Business Forum in het prestigieuze Plaza Hotel bij Central Park. Een dag eerder had ze samen met koning Willem-Alexander ook al een wandeling verkozen boven vervoer per auto. In de dagen dat de VN vergaderen is dat in een deel van New York ook het snelste.

De koningin blijft de hele ochtend bij het zakenforum, waar de Indiase premier Narendra Modi de openingstoespraak houdt. Modi gaat daarna in gesprek met Michael Bloomberg, succesvol zakenman en oud-burgemeester van New York. Daarna volgen tal van discussiesessies, met onder meer deelname van Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank, en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Bij de lunch houdt Máxima een korte toespraak.

Koning Willem-Alexander werkt woensdag zijn eigen programma af maar is aan het eind van de middag aanwezig bij de speciale bijeenkomst die de VN organiseren ter gelegenheid van Máxima’s tienjarig jubileum als speciaal pleitbezorger van de VN.