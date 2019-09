Prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zijn blij met de verloving van hun oudste dochter prinses Beatrice (31) en zakenman Edoardo Mapelli Mozzi (34). Het stel maakte donderdag bekend volgend jaar in het huwelijksbootje te stappen.

“Wij zijn de gelukkige ouders van een prachtige dochter die haar liefde en metgezel heeft gevonden in een volledig toegewijde vriend en trouwe jongeman. Wij sturen hun alle goede wensen voor een prachtige toekomst samen”, zo staat te lezen op de website van de Britse prins, hertog van York. Prinses Beatrices zusje, prinses Eugenie, heeft een eigengemaakte foto van het verloofde paar op haar officiële Instagram-account geplaatst, met als bijschrift: “Beabea – wow! Ik ben zo blij voor mijn liefste grote zus en lieve Edo.”

Volgens de ouders van Edoardo, Nikki Williams-Ellis en Alessandro Mapelli Mozzi, zijn Beatrice en ‘Edo’ voor elkaar gemaakt. “Hun geluk en liefde voor elkaar zijn voor iedereen te zien. Ze hebben een ongelooflijk sterke band, hun huwelijk zal alleen maar een versterking zijn van wat nu al een prachtige relatie is”.

In Groot-Brittannië werd al maanden gewed op de huwelijksaankondiging van de kleindochter van koningin Elizabeth en vijfde in de rij van troonopvolging. Een woordvoerder van bookmaker Ladbrokes zei in juli nog tegen Hello! Magazine: “Die twee zijn overduidelijk stapelverliefd op elkaar. Wij rekenen op een aankondiging voor het einde van het jaar en een huwelijk volgend jaar.”