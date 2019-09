De hertog van Sussex is op de vierde dag van zijn reis door Afrika in Botswana. Daar plantte prins Harry in het Chobe National Park samen met 200 basisschoolkinderen baobabbomen, die wel duizend jaar oud kunnen worden.

De baobabbomen zijn ernstig bedreigd in heel Afrika. Om deze bijzondere boomsoort te redden, kweekte elk kind een eigen boompje. Dit gebeurde met een zaadje in een gerecycled melkblik van de lokale olifantenopvang. En als mest werd zelfs de olifantenpoep gebruikt.

Het Chobe National Park huisvest een indrukwekkende olifantenpopulatie. Maar liefst 17.000 olifanten wonen in het park. Harry nam daarom ook een kijkje bij de olifanten. Ook mocht hij mee op patrouille met de boswachters, die elke dag de strijd aangaan met stropers.

Mijnenveld

Alhoewel Harry pas donderdag aankwam in Botswana, vertrekt de prins nog dezelfde dag uit het land. Hij moet in de avond in Angola zijn. Daar bezoekt hij een antimijnproject in Dirico en staat hij stil bij de bijdrage die zijn moeder prinses Diana ooit leverde aan het project.

Meghan bleef ondertussen in Zuid-Afrika, waar haar man de afgelopen drie dagen ook was. De hertogin van Sussex ontbeet met vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de vorming van de Zuid-Afrikaanse regering en het parlement. Ook schoven er vooraanstaande vrouwen uit de zorg- en culturele sector aan.