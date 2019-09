Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in New York een door Nederland en Aruba georganiseerde bijeenkomst bijgewoond met vertegenwoordigers van kleine eilandstaten. Daarmee gaf hij gevolg aan zijn uitspraak eerder deze week in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat beter naar hen moet worden geluisterd.

“Ieder mens telt. Iedere lidstaat telt! Daarom dient de stem van de kleine eilandstaten luider door te klinken in VN-verband. Zij worden tot nu toe onvoldoende gehoord”, zei de koning dinsdag, toen hij benadrukte namens een koninkrijk met vier landen te spreken: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. “Wij kennen uit eigen ondervinding zowel de tropische passaat als de koele Noordzeewind”, zei Willem-Alexander.

Bij de lunchbijeenkomst in de residentie van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de VN, was naast de koning ook premier Evelyn Wever-Croes van Aruba aanwezig. Haar collega van Curaçao, Eugene Rhuggenaath, ontbrak en premier Leona Marlin-Romeo van Sint Maarten moest afzeggen nadat de Staten van het koninkrijksdeel een motie van wantrouwen tegen haar hadden ingediend.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van tal van eilandstaten, onder wie president Charles Savarin van Dominica, en afgevaardigden van onder meer Barbados, Saint Lucia en de Marshall-eilanden. Die gingen voor het gesprek, waar de problemen die deze ontwikkelingslanden mede door klimaatveranderingen ondervinden werden bediscussieerd, eerst nog op de foto met koning Willem-Alexander. Die moedigde het gezelschap aan vooral wat dichter bij hem te komen staan. “Ik bijt niet. In elk geval niet vandaag.”