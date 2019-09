Koningin Máxima gaat donderdag 3 oktober naar Amersfoort voor een bezoek aan MIND. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

MIND zet zich in voor een psychisch gezonde samenleving. De organisatie wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken krijgen ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip. In het Huis voor de Gezondheid gaat Máxima in gesprek met ervaringsdeskundigen over onder meer het inzetten van hun kennis en ervaring voor anderen en over de gevolgen van schaamte en stigma op de werkvloer.

Ook spreekt zij met jongeren die zijn verbonden aan de MIND Young Academy, een onderwijsprogramma voor het bespreekbaar maken van psychische problemen.