Koningin Máxima neemt in VN-functie kleinere landen in het vizier

Koningin Máxima gaat in haar werk als speciaal gezant van de Verenigde Naties de bakens licht verzetten. Dat vertelde ze donderdag in New York in een gesprek met het ANP, daags na de grote viering van haar tienjarig VN-jubileum.

Bij haar werk om financiële diensten toegankelijk te maken voor iedereen is de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar ‘grote landen’, verduidelijkte Máxima. Landen met een enorme bevolking zoals China, India, Indonesië, Bangladesh en Nigeria. Daar woont immers het grootste deel van de wereldbevolking en daar kon de grootste winst worden geboekt om mensen toegang te geven tot zaken als sparen, leningen en verzekeringen. Er is daar ook vooruitgang gemaakt, maar de koningin heeft gezien dat kleinere landen zijn achtergebleven.

In Midden-Amerika bijvoorbeeld en delen van Afrika waar, zo zei Máxima, de arme bevolking toegang tot financiële diensten juist hard nodig heeft. “Ik kan niet al die landen bezoeken, dus we moeten kijken hoe we dat gaan aanpakken.” Ook moet meer nadruk worden gelegd op de manier waarop vrouwen beter kunnen worden bereikt. Die hebben op het gebied van toegankelijkheid een achterstand op mannen.

“Ik moet door blijven werken”, stelde Máxima vast, “misschien op een andere manier.” Daar gaat ze met haar team en de ondersteunende partners de komende tijd naar kijken.