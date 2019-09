Koningin Máxima is woensdag uitbundig geprezen voor haar inzet voor de Verenigde Naties. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het VN-hoofdkwartier.

Máxima is dit jaar tien jaar actief als speciaal gezant op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. VN-baas António Guterres was de eerste die haar kwam bedanken en prijzen. “Zij heeft dit onderwerp echt op de agenda gezet en onder de aandacht gebracht. De afgelopen tien jaar hebben een enorm verschil gemaakt”, aldus Guterres.

Hij was blij dat de koningin met haar werk doorgaat omdat, zoals ze in haar jaarverslag al schreef, er nog veel werk moet worden verzet om daadwerkelijk iedereen in de wereld toegang te geven tot verzekeringen, sparen, geld overmaken en leningen. Moderne technologie kan daar enorm bij helpen, wist de VN-secretaris-generaal, maar bracht ook risico’s met zich mee. Daar moest goed op worden gelet.

Behalve door Guterres kreeg koningin Máxima ook lof toegezwaaid door Wereldbank-president David Malpass, ministers uit Indonesië en Tanzania, en de CEO’s van PayPal en MasterCard. Die spraken van een krachtige persoonlijkheid, die flink kon aandringen om zaken voor elkaar te krijgen, maar die echt hart had voor haar werk en nauw betrokken bleef bij de landen die ze had bezocht.

Een onverwachte ‘testimonial’ kwam van de emir van Kano, die president is geweest van de centrale bank van Nigeria. Hij bekende met Máxima op een aantal punten van mening te hebben verschild, maar dat zij uiteindelijk gelijk had en dat de centrale bank nu naar haar raad handelt.

Eerder op de dag had koning Willem-Alexander, die samen met de premiers van de Caribische landen van het koninkrijk in de conferentiezaal aanwezig was, met Nederlandse media al gesproken over het werk en het jubileum van zijn vrouw. “Ik ben erg trots op het werk dat ze doet voor de secretaris-generaal en ik weet ook hoe belangrijk het voor haar is. Het motiveert haar en ze is op een goede manier bezig waardoor ze ook haar andere werk in Nederland heel goed kan doen.”