Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in New York een door Ghana en Canada georganiseerde lunch bijgewoond waar minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) een toespraak hield over investeringen en innovatieve partnerschappen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

De koningin was aanwezig in haar capaciteit als speciaal gezant van de VN. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Naast minister Kaag gaven ook president Nana Akufo-Addo van Ghana en de Zweedse minister Peter Eriksson (Ontwikkelingssamenwerking) een inleiding.

Het bijwonen van de lunch was een van de laatste activiteiten van de koningin in New York. Eerder op de dag werkte Máxima een reeks vergaderingen af, maakte ze tijd voor gesprekken met media en keek ze met haar staf terug op de geslaagde viering van haar tienjarig VN-jubileum.

Stress energie

“Daar zag ik erg tegen op”, bekende de koningin in een gesprek met het ANP. “Ik wilde ook niet dat het om mij ging.” Het was een grote opgave om het evenement goed te organiseren en het had veel energie gekost. “Stress energie”, aldus een openhartige Máxima.

Veel van haar activiteiten de afgelopen dagen waren dan ook daar op gericht, waardoor het verblijf in New York anderszins minder effectief was geweest. Het feest echter, en de daar ondervonden steun hadden haar echter zeer blij gemaakt.