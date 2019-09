Prinses Beatrice, de oudste dochter van de Britse prins Andrew, gaat trouwen met vastgoedmagnaat Edoardo Mapelli Mozzi. De verloving werd donderdag officieel bekendgemaakt.

“We zijn allebei zo blij om samen aan dit levensavontuur te beginnen en kunnen niet wachten om getrouwd te zijn. We delen zo veel dezelfde interesses en waarden en we weten dat we hier de komende jaren, vol liefde en geluk, veel baat bij zullen hebben”, laten de 31-jarige prinses en haar verloofde weten.

Op de website van prins Andrew, hertog van York, staat in een verklaring te lezen dat Beatrice en Edoardo zich eerder deze maand in Italië hebben verloofd. “Edo ontwierp een ring in samenwerking met de Britse juwelenontwerpster Shaun Leane. De bruiloft vindt plaats in 2020”, aldus prins Andrew. Overige details zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Vastgoedontwikkeling

Edoardo Mozzi is een 34-jarige Italiaanse multimiljonair die zijn geld heeft verdiend in vastgoedontwikkeling. Volgens Britse media is zijn bedrijf Banda Property gespecialiseerd in het vinden en ontwikkelen van dure woningen voor rijke klanten. De eerste man van Edo’s moeder is graaf Alessandro Mapelli Mapelli Mozzi.

Beatrice en Edo leerden elkaar vorig jaar september naar verluidt via gezamenlijke vrienden kennen. Ze maakten hun eerste publieke optreden op het Gala van de National Portrait Gallery in 2019. Niet lang daarna werden ze hand in hand in New York gespot.