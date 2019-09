Prinses Mabel heeft woensdagavond tijdens een forum in New York met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi, gesproken over kindhuwelijken die voortvloeien uit humanitaire crises.

Van de zeventig miljoen vluchtelingen zijn vijftien miljoen meisjes onder de achttien, zo hield Grandi zijn gehoor voor bij de Ford Foundation, op steenworp afstand van het hoofdgebouw van de VN. Die meisjes zijn om uiteenlopende redenen gevlucht: conflict en geweld, maar ook door klimaatveranderingen en natuurrampen.

Ouders of familie zien onder die omstandigheden – onzekerheid, armoede, zwakker sociaal netwerk – vaak geen andere uitweg om het meisje te beschermen dan door haar uit te huwelijken, waarmee ze feitelijk haar vrijheid kwijt is en ook tal van andere problemen op haar weg kan vinden. “Juist die dingen waartegen de ouders haar dachten te beschermen.”

Aandacht

In die omstandigheden moeten meisjes extra aandacht krijgen, en moet meteen rekening worden gehouden met toename van het aantal kindhuwelijken, waarbij onderwijs één middel is aldus Grandi.

Prinses Mabel, die aan de wieg stond van de alsmaar groeiende koepelorganisatie Girls Not Brides die wereldwijd strijdt tegen kindhuwelijken, onderstreepte nog eens het belang hiervan. Aan Grandi overhandigde ze een petitie onder het motto Stop Stealing Her Childhood, waarin om meer actie tegen kindhuwelijken en de kwalijke gevolgen voor meisjes wordt gevraagd.

Mabel is al de hele week in New York waar ze in de schaduw van de Algemene Vergadering van de VN een volle agenda afwerkt. Woensdag had ze vlak voor haar eigen bijeenkomst tijd om een deel van het feestelijke evenement voor schoonzus koningin Máxima bij te wonen.