Prinses Margriet brengt op donderdag 10 oktober een bezoek aan het oogonderzoekprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking in ’s Heeren Loo in Ermelo. Het bezoek valt op World Sight Day, een dag waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht vraagt voor onnodige blindheid en slechtziendheid.

Het onderzoeksprogramma wordt gesteund door VISION 2020 Netherlands, een WHO-projectgroep waar Margriet beschermvrouwe van is. Het doel van het programma is om vermijdbare slechtziendheid en blindheid op te sporen en dit te verhelpen met bijvoorbeeld een nieuwe bril of een staaroperatie.

Margriet spreekt in Ermelo met begeleiders en oogartsen over een samenwerkingsmodel voor het opsporen en behandelen van slechtziendheid en blindheid. Daarnaast woont zij een demonstratie van een oogscreening bij.