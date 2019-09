De verlovingsring van prinses Beatrice bevat een enorme diamant. De ring is te zien op foto’s gemaakt door Beatrices jongere zus Eugenie, die deze deelde op social media.

Buckingham Palace maakte donderdag bekend dat prinses Beatrice (31), oudste dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson en negende in de lijn van de Britse troonopvolging, is verloofd met vastgoedontwikkelaar Edoardo Mapelli Mozzi (34). Eugenie maakte de verlovingsfoto’s van het stel.

Aan de linkerhand van Beatrice schittert een ring met een knoeper van een diamant. Wie beter inzoomt kan zien dat de ring uit drie stenen bestaat: een ronde grote diamant in het midden, tussen twee langwerpige geslepen diamanten. De ring is ontworpen door haar verloofde, in samenwerking met met de Britse juwelenontwerpster Shaun Leane.

Diamant is populair bij de Windsors, hoewel de verlovingsring van Beatrices oma koningin Elizabeth de meest waardevolle bevat. Ook Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, draagt een volledig diamanten en gouden verlovingsring. Harry ontwierp de ring zelf en gebruikte hiervoor edelstenen die ooit toebehoorden aan zijn moeder, prinses Diana.

Diamanten

Ook Diana’s eigen ring was een mix van saffieren en diamanten. Haar ring met een grote ovale saffier omringd door kleinere diamanten is een van de beroemdste koninklijke sieraden ooit. Het sieraad behoort nu toe aan de hertogin van Cambridge. Zij kreeg het als haar eigen verlovingsring van prins William, hertog van Cambridge.

Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi trouwen in 2020. Te zijner tijd zal er meer bekend worden gemaakt over de bruiloft.