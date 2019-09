De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben donderdag in Birkenhead een nieuwe ijsbreker gedoopt. Het schip, dat onderzoek gaat doen in de poolgebieden, draagt de naam van bioloog en documentairemaker Sir David Attenborough.

William vertelde in zijn openingsspeech dat het schip moet helpen om globale kennis over de poolzeeën te vergroten en welke impact klimaatverandering daar op heeft. “Er is daarom geen beter moment voor dit schip om aan het werk te gaan”, zei hij.

Nadat Catherine op een grote, gele knop had gedrukt, werd een fles champagne aan een lijntje losgelaten die vervolgens tegen de romp van het schip sloeg, waarmee het vaartuig volgens maritieme traditie officieel ‘geopend’ werd. Vanaf maart volgend jaar vaart het schip voor het eerst uit.

In eerste instantie had het schip na een onlinepoll in 2016 de naam Boaty McBoatface gekregen, maar de Britse overheid gaf de voorkeur aan de naam van de beroemde bioloog Attenborough. Een kleine, gele onderzoeksonderzeeër kreeg vervolgens wel de door het publiek gekozen naam.