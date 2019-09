Koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Arganda del Rey, een stadje in de buurt van Madrid dat in een maand tijd twee keer werd getroffen door heftig noodweer. Het Spaanse koningspaar kon zo zelf zien en horen wat voor gevolgen de overstromingen hadden op de plaatselijke gemeenschap.

Felipe en Letizia werden ontvangen op het stadhuis door burgemeester Guillermo Hita en gingen daarna lopend door de buurt die het hardst getroffen werd door het weer. Op 26 augustus kwam er een kort, maar hevig onweer over dat voor grote problemen zorgde. Er kwam niet alleen veel water naar beneden, maar ook hagel waardoor een grote water- en ijsmassa auto’s en andere spullen door de straten sleurde. Verschillende huizen en winkels liepen schade op. Drie weken later was het opnieuw raak.

Voor de koning en koningin was het de tweede keer in korte tijd dat ze uit de eerste hand hoorden wat natuurrampen voor gevolgen kunnen hebben. Afgelopen week waren ze op Gran Canaria waar ze met betrokkenen praatten over de hevige bosbranden van deze zomer.

De bewoners van Arganda del Rey stelden het koninklijke bezoek in ieder geval zeer op prijs. Bij aankomst stonden tientallen mensen achter de hekken om Felipe en Letizia toe te zwaaien. Het koningspaar had toen ieder solo al een bezoek achter de rug. De koningin woonde eerder vrijdag een presentatie bij van het nieuwe #Femtastica-project in Madrid en de koning was te gast in het Aeronautics and Astronautics Museum op vliegbasis Cuatro Vientos.