Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren deze week niet de enige koninklijke gasten rond de VN-jaarvergadering in New York. Ook de Noorse kroonprins Haakon reisde naar de Verenigde Staten, waar hij donderdag een toespraak hield tijdens een evenement over klimaatverandering.

Haakon, ambassadeur van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP, sprak over de cruciale rol die kinderen kunnen spelen tegen klimaatverandering. “Ze zijn niet enkel de inwoners van de toekomst. Ze moeten deel uitmaken van het leiderschap en de beslissingen die nu over processen worden genomen.”

De Noor stelde daarnaast weer hoe belangrijk het is dat alle landen samenwerken. “Ik vind dat we moeten erkennen dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en met de natuur. Wat we onze planeet aandoen, doen we onszelf aan. We moeten allemaal samenwerken om toekomstige generaties de kans te geven om de prachtige diversiteit en schoonheid van de natuur te ervaren en van te genieten. Net zoals wij dat hebben gedaan.”

Naast Haakon, Willem-Alexander en Máxima was ook de Belgische koningin Mathilde in New York vanwege haar activiteiten voor de Verenigde Naties.