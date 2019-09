De Noorse koning Harald heeft zijn medeleven betuigd aan de Franse president Emmanuel Macron en het Franse volk, na het overlijden van de voormalige president Jacques Chirac. De vroegere staatsman overleed donderdag. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

“Meneer de President, met grote droefheid hoorde ik van het overlijden van voormalig president Jacques Chirac. Namens mijzelf en namens het Noorse volk, wil ik u mijn oprechte deelneming betuigen en u vragen mijn medeleven te betuigen aan zijn familie en het Franse volk,” schreef de koning.

Chirac was van 1995 tot 2007 president van Frankrijk. Daarvoor was hij jarenlang burgemeester van Parijs, en tweemaal premier. Zijn politieke carrière kwam ten einde in 2007 toen hij besloot zich niet meer herkiesbaar te stellen. Hoe Chirac is komen te overlijden, is nog niet duidelijk. Wel waren er al jarenlang geruchten dat hij aan alzheimer zou lijden.