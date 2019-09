Prins Harry is vrijdag net als zijn moeder 22 jaar geleden door een – inmiddels geruimd – Angolees mijnenveld gelopen. Voor de hertog van Sussex was het een bijzonder en emotioneel moment om zo letterlijk in de voetsporen van zijn moeder te treden.

Harry vond het mooi om “een plek te bezoeken die zo speciaal was voor zijn moeder”, liet het paleis achteraf namens hem weten. “En vanwege haar onvermoeibare missie voor degenen waarvan zij denkt dat ze haar stem het hardst nodig hebben, ook al gaat het om een kwestie die wereldwijd niet populair was.”

Diana bezocht in 1997 het landmijnenveld in Huambo. Net als op de beroemde foto’s die destijds van zijn moeder werden gemaakt, werd Harry vrijdag ook in Angola op vrijwel dezelfde wijze vastgelegd terwijl hij in beschermende kleding over het veld liep.