Koningin Letizia woonde vrijdag een presentatie bij van het nieuwe #Femtastica-project in Madrid. De Spaanse vorstin was bij een lezing en sprak na afloop met vrouwen die werkzaam zijn in de ICT-sector.

Het #Femtastica-project zet zich in voor vrouwen met een diploma in sectoren waarin ze zwaar zijn ondervertegenwoordigd. Door dames die in Spanje succesvol zijn in bijvoorbeeld technische vakken en de ICT-sector hun verhalen te laten delen, hopen de organisatoren hun jonge collega’s te kunnen inspireren en een verandering in de arbeidsmarkt teweeg te brengen.

Het project is gestart door een Spaanse organisatie die zich inzet tegen drugsverslaving. Door het talent van jonge vrouwen in door mannen gedomineerde vakken meer zichtbaar te maken, hoopt de organisatie ze sneller aan hun droombaan te kunnen helpen en zo problemen als verslavingen te voorkomen. Daarnaast moet zo de genderkloof worden verkleind.