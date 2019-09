Koningin Máxima gaat in november naar Singapore voor het jaarlijkse FinTech festival. Het festival is met 45.000 deelnemers uit meer dan honderd landen de grootste bijeenkomst op dit gebied in de wereld. De koningin ging daarvoor in 2017 ook naar Singapore.

Máxima treft er de belangrijkste leidinggevenden en besluitvormers van wereldwijde financiële instellingen en bedrijven, innovators en technologen van FinTech-start-ups, alsmede investeerders en politici. Die zijn voor haar belangrijk in haar functie als speciaal gezant van de VN om iedereen in de wereld toegang te geven tot financiële diensten.

Met innovatieve financiële producten en diensten kan sneller, beter en efficiënter met geld worden omgegaan, en kan de financiële toegang voor iedereen werkelijkheid worden. “Af en toe is mijn werk heel technisch, maar als ik niet sterk ben aan de technische kant, kan ik mijn punt niet maken”, zo beargumenteerde de koningin de noodzaak om zelf ook alle ins en outs van nieuwe ontwikkelingen bij mobiele telefoons en financieel technische innovaties te leren kennen.

Ze noemde het in een interview een van de verrijkingen en verrassingen van haar tienjarige werk voor de VN. “Ik had nooit gedacht dat ik dat allemaal zelf moest weten om dit werk te kunnen doen.” Tijdens haar verblijf in New York deze week had de koningin ook een onderhoud met premier Lee Hsien Loong van Singapore.