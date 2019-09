Prinses Madeleine heeft vrijdagmiddag de jaarlijkse boekenbeurs in het Zweedse Gotenborg bezocht. De dochter van koning Carl Gustaf van Zweden was daar om te praten over haar zelfgeschreven kinderboek Stella en het geheim.

Het verhaal gaat over Stella die met haar vader van New York naar Zweden verhuist en een vreselijk geheim van haar vriendin Elena leert kennen. Het boek moet kinderen leren hoe belangrijk het is om voor zichzelf op te komen en dat het van belang is om met iemand te praten als iets niet goed voelt.

Madeleine vertelde tijdens haar seminar dat ze de hoofdpersoon om meerdere redenen de naam Stella heeft gegeven. Aan de ene kant vond ze de naam, die ster betekent, altijd al leuk. Anderzijds doet het haar denken aan de poolster. “Dat doet ons denken aan thuis in Zweden.”

Na de boekenbeurs bezocht Madeleine ook een school, waar de kinderen enthousiast waren dat er een echte prinses op bezoek kwam. Sommige van hen maakten ook van de gelegenheid gebruik om een ​​selfie met de prinses te maken.