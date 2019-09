Prins Jaime voegde zich vrijdagmiddag in het Italiaanse Parma bij zijn broer prins Carlos en schoonzus prinses Annemarie bij het jaarlijkse bezoek aan de voormalige hertogdommen Parma en Piacenza, waaraan zijn familie haar naam Bourbon-Parma ontleent. Gezamenlijk woonden ze in de Steccata-basiliek de mis bij en aansluitend de bijeenkomst van de aloude dynastieke ridderorden.

Prins Jaime was de afgelopen dagen in New York om in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het bedrijfsleven te betrekken bij oplossingen voor vluchtelingen. “Vluchtelingen moeten niet alleen worden gezien als slachtoffers, maar juist als ondernemers, werknemers en potentiële klanten. Als deelnemers van een grotere, economische en sociale gemeenschap”, aldus Jaime die werkzaam is voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

In die functie sprak hij in New York onder meer met bedrijven die werknemers nodig hebben én de integratie willen bevorderen in opvanglanden in Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. “Bedrijven die hun diensten willen uitbreiden naar vluchtelingenkampen. Denk daarbij aan telecom, hernieuwbare energie en financiële dienstverleners.”

Jaime was dan ook aanwezig bij de ‘Sustainable Impact’ topbijeenkomst die het Wereld Economisch Forum deze week in New York organiseerde. Tijd om even langs te gaan bij het bezoekende koningspaar was er niet. Koning Willem-Alexander moest woensdag ook bekennen niet te weten welke familieleden er naast zijn vrouw koningin Máxima nog meer in de stad waren voor de VN-week.