Het Roemeense koningshuis heeft vrijdag de details bekendgemaakt van de herbegrafenis van koningin-moeder Elena volgende maand.

De kist met het stoffelijk overschot wordt op 18 oktober in een toestel van de Roemeense luchtmacht van Zwitserland overgevlogen naar Boekarest. De volgende dag volgt een uitvaartplechtigheid in de Roemeense-orthodoxe Oude Kathedraal in Curtea de Arges.

Aansluitend is de herbegrafenis in de naastgelegen Nieuwe Kathedraal, waar eerder ook haar ex-echtgenoot koning Carol II is herbegraven en waar in 2017 haar zoon Mihai zijn laatste rustplaats vond.

Ballingschap

De op 2 mei 1896 geboren Elena was de dochter van de Griekse koning Constantijn I en daarmee prinses van Griekenland en Denemarken. In 1921 huwde ze met de Roemeense kroonprins Carol. Nog datzelfde jaar werd hun enige kind geboren, Mihai. Het huwelijk liep snel spaak en eindigde in een echtscheiding en tijdelijke verbanning van Elena toen Carol in 1930 koning werd.

Tien jaar later kon ze als koningin-moeder terugkeren toen Mihai zijn afgezette vader opvolgde. In 1947 verjoeg het communistisch regime de koninklijke familie en Elena stierf in 1982 in ballingschap in Zwitserland. Ze werd begraven in Lausanne, op de begraafplaats Bois de Vaux.