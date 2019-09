Koning Willem Alexander heeft zaterdag in Utrecht een speciaal ‘koffietafelboek’ ontvangen uit handen van directeur John Brands van Douwe Egberts. Het is namelijk op de kop af 100 jaar geleden dat het koffiemerk zich ook in Utrecht vestigde. In Joure was DE toen al 166 jaar actief.

De koning voelde zich vereerd, want het boek Altijd overal thuis is alleen bedoeld voor de ruim 1500 medewerkers van de koffiebrander. “Gefeliciteerd met uw jubileum en op de komende 100 jaar”, bracht de koning zijn gelukswensen uit.

Het jubileum wordt op verschillende manieren gevierd. Zo spelen de Domtoren en de klokken van de Majellakerk nabij de DE-locatie geregeld het specifieke deuntje van DE. Op een van de klokken van de Dom staat zelfs het logo van DE. Op het terrein is een speciaal museum ingericht, maar dat is alleen toegankelijk voor bezoekers en werknemers.

Spaarprogramma

Utrecht werd in 1919 gekozen omdat de locatie centraal in Nederland en aan het kanaal ligt. “Toen bevonden we ons aan de rand van de stad. Nu zitten we er met onze fabriek en kantoor middenin”, aldus de directeur. “Wij zijn geworteld in de buurt. Net als in Joure werken vele families al generaties bij ons. Van moeder op dochter en van vader op zoon.”

In Utrecht begon de “expansie”. “Onze merken gaan nu de hele wereld over.” En net als het merk bestaat nog iets al een eeuw. “Het geschenkenprogramma bestaat ook al bijna zo lang. Ik durf te zeggen dat we hiermee het langst lopende spaarprogramma zijn.”