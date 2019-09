Het Japanse keizerlijk paar heeft zaterdag tot grote vreugde van ‘trainspotters’ voor het eerst sinds de troonswisseling in mei de keizerlijke trein gebruikt.

Langs de route van Tokio naar het station van Katsuta, waar keizer Naruhito en keizerin Masako het 74e nationale sportfestival bijwonen, stonden veel nieuwsgierigen langs het spoor om de zes wagons tellende trein met het keizerlijke chrysantenembleem voorbij te zien komen.

Het festival ‘Kokutai’ is een van de hoogtepunten op de Japanse sportkalender en wordt steeds in een andere prefectuur gehouden. Het keizerlijk paar was aanwezig bij de openingsceremonie, waarbij 4200 atleten uit de 47 Japanse prefecturen het stadion binnen marcheerden.

Keizer Naruhito wenste hun veel succes en keek in zijn toespraak al uit naar de Olympische Spelen volgend jaar.