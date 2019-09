Koning Willem-Alexander heeft zaterdagavond genoten tijdens de 65e editie van de Nationale Taptoe. In Rotterdam Ahoy werd hem een muzikale avond voorgeschoteld die in het teken stond van tweehonderd jaar militaire muziek in Nederland.

Voorafgaand aan de optredens bracht de koning een bezoek aan de regiekamer, waar hij een rondleiding kreeg. Ook sprak hij met het technische team dat de show met lichteffecten op zaterdagavond in goede banen moest leiden.

Het was dit jaar voor het eerst dat alle orkesten van de Nederlandse krijgsmacht deelnamen aan de Nationale Taptoe. Ook het Nederlands Politieorkest en een aantal buitenlandse orkesten en (inter)nationale solisten traden op. Een vast onderdeel in het programma is het uiten van erkenning en waardering voor diegenen die zich in de uitoefening van een publieke taak inzetten of hebben ingezet voor de bevordering van vrede, veiligheid en openbare orde. Dit jaar was het thema de herdenking van de Slag om Arnhem, Market Garden, dit jaar precies 75 jaar geleden.