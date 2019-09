Koning Maleisië en sultan Brunei bij uitvaart in Kelantan

Koning sultan Abdullah van Maleisië en sultan Hassanal Bolkiah van Brunei zijn zaterdag in allerijl naar Kota Bahru gevlogen. Dit om de uitvaart bij te wonen van sultan Ismail Petra van Kelantan, die eerder op de dag op 69-jarige leeftijd overleed.

Sultan Ismail regeerde van 1979 tot 2010 over de Maleisische deelstaat en werd opgevolgd door zijn zoon, die als Muhammad V de troon overnam. Zonder tegenstribbelen ging dat niet. Sultan Ismail kreeg in 2009 een zware beroerte, waarna Muhammed eerst als regent de regering op zich nam.

In zijn nieuwe functie voerde hij een aantal wijzigingen door die niet door iedereen in de familie werden gewaardeerd, hetgeen leidde tot een rechtszaak bij het Federale Gerechtshof. Dat gaf Muhammed uiteindelijk gelijk en ook de andere sultans gaven hun steun. Muhammed V werd in 2016 door zijn collega’s gekozen tot koning van Maleisië, maar begin dit jaar legde hij die functie zonder verdere uitleg neer.

In januari werd sultan Abdullah van de deelstaat Pahang tot zijn opvolger als Yang di-Pertuan Agong gekozen. Het Maleisische koningschap rouleert om de vijf jaar onder negen vorsten.