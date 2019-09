Prins Pieter-Christiaan verschijnt zondag met startnummer 70504 aan de startlijn van de 46e marathon van Berlijn. De derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven loopt de ruim 42 kilometer lange race om aandacht te vragen voor Laureus en voor het gedragsprogramma ‘Alleen jij bepaalt.’

Prins Pieter-Christiaan, die al meer dan twintig marathons op zijn conto heeft, is een vaste waarde bij de Berlijnse marathon. Vorig jaar verscheen hij ook aan de start, om uiteindelijk in 03.21,28 te finishen. Daarmee werd zijn persoonlijke record niet verbeterd. “Het pakte niet uit zoals gepland”, stelde ‘PC’ na afloop, maar hij had desondanks genoten.

De winst in de marathon van Berlijn was de laatste jaren steeds voor een Keniaanse atleet: acht van de negen laatste titels gingen naar Kenia, maar dit jaar maken ook renners uit Ethiopië een kans.