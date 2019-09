Prins Carlos brengt zaterdag samen met echtgenote prinses Annemarie en broer prins Jaime een bezoek aan Piacenza, met Parma één van de hertogdommen waar de koninklijke familie Bourbon-Parma in het verleden de scepter zwaaide.

Prins Carlos, titulair hertog van Parma en Piacenza, bezoekt met zijn familie elk jaar in het laatste weekeinde van september beide Italiaanse steden. Vaste onderdelen van de visite zijn het bijwonen van heilige missen en het uitreiken van onderscheidingen in de aloude dynastieke ridderorden.

Dit jaar is het programma uitgebreid. Donderdag werden er bezoeken gebracht aan de nauw met Parma verbonden dorpjes Borgo Val di Taro en Compiano en vrijdag stond een uitstapje naar het cosmetische bedrijf Davines op de agenda.

Margaretha van Parma

Zaterdag gaat Carlos naar het zoötechnisch onderzoekscentrum Crei-Cerzoo in Piacenza en na de vaste onderdelen in onder meer het Palazzo Farnese in de stad, wordt de dag afgesloten met een galadiner in het kasteel van Rivalta.

Bij de plechtigheid in Parma vrijdagavond voerden zowel Carlos als Annemarie het woord. Voor de oud-journalist van de NOS was het de eerste keer dat ze de ridders en genodigden toesprak, en bovendien in het Italiaans. Onderwerp van de rede was ‘Vrouwen in de strijdkrachten en hun bijdrage aan het sociale systeem’, waarbij prinses Annemarie onder meer teruggreep naar landvoogdes Margaretha van Parma, die de Nederlanden namens koning Filips II bestuurde.