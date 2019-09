Een hoge officier die als lijfwacht was belast met de beveiliging van de Saudische koning Salman, kolonel Abdulaziz al-Fagham, is doodgeschoten tijdens een ruzie. Dit meldden Saudische media. Al-Fagham was heel vaak naast de koning te zien en ook naast diens voorganger koning Abdullah (1924-2015). Hij is daardoor een erg populaire figuur in Saudi-Arabië geworden.

Het is niet bekend waarom de kolonel in Djedda is doodgeschoten. Volgens staatsmedia gaat het om “een persoonlijk conflict”.