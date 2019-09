Koning Willem-Alexander zag zondagmiddag op het circuit van Assen hoe Nederland voor het eerst de Motorcross of Nations won. Na afloop feliciteerde hij coureurs Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen met hun overwinning.

In de paddock op het circuit kreeg Willem-Alexander van Yamaha-teameigenaar Louis Vosters uitleg over de motoren waarop die middag gereden werd. De koning mocht zelfs even plaatsnemen op een van de machines en waande zich heel even een heuse coureur.

Willem-Alexander zag hoe Glenn Coldenhoff twee van de drie races wist te winnen en Nederland daarmee de wereldtitel bezorgde. Na afloop kregen de coureurs uit handen van de koning een plaquette uitgereikt.