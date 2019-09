Prins Pieter-Christiaan heeft zich zondag door de regen en kramp in zijn rechter hamstring er niet van laten weerhouden om voor de zesde keer de marathon van Berlijn te voltooien. Alleen was de tijd zo’n dertig seconden langzamer dan vorig jaar: 3.21,59. “Ik ben blij dat ik door ben gegaan”, zei de prins na afloop, maar het was afzien.

“Tot 25 kilometer ging alles volgens plan. Toen moest ik langzamer gaan lopen omdat ik even wat minder energie had. Maar dat was niets schokkends, totdat ik in de regenbui terecht kwam en de kramp in mijn rechter hamstring schoot”, vertelde hij na afloop aan het ANP.

“Ik probeerde een normale pas te maken, maar voelde iedere keer een stekende pijn. Tot 36 kilometer was het enorm afzien, maar toen vond ik een manier om toch iets van snelheid te maken zonder elke stap een steek te hebben”.

Doorzettingsvermogen

Het maken van een goede tijd had de prins al uit zijn hoofd gezet. “Ik hoopte dat ik weer energie zou krijgen en dat lukte. De laatste vijf kilometer gingen oké. Maar toen was de schade al gedaan en was van het mooie begin niets over. Ook was ik veel te koud. Ik lag met rillingen en kramp in de recoverytent. Niettemin ben ik blij dat ik door ben gegaan.”

PC liep de ruim 42 kilometer lange race om aandacht te vragen voor Laureus Sport en voor het gedragsprogramma ‘Alleen jij bepaalt.’