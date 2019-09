Koningin Máxima en bondskanselier Angela Merkel van Duitsland waren beiden aanwezig bij de Verenigde Naties in New York, dus het was geen verassing dat ze elkaar tegen het lijf liepen in de Amerikaanse metropool. Maar tijdens hun praatje bleek het Engels van de bondskanselier te kort te schieten.

Merkel, die normaal erg goed is met talen en zelfs vloeiend Russisch spreekt, raakte even verward toen ze Máxima op straat tegen het lijf liep. De bondskanselier vroeg de koningin of ze bij de Verenigde Naties werkte, waarop Máxima haar liet weten al tien jaar werkzaam te zijn als VN-afgezante. Máxima meldde trots dat ze recent met Frankrijk had gesproken over vrouwenrechten, waarop Merkel zich afvroeg om welke ‘Franz’ de koningin het had. De Duitse bondskanselier verstond het Engelse woord ‘France’ als de Duitse naam ‘Franz’.

Na een korte verwarring, viel het kwartje voor Merkel, wat voor veel hilariteit zorgde voor de twee oude bekenden.