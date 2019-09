Koning Willem-Alexander had dit weekend zijn handen vol aan alle Nederlandse successen in de sportwereld. Zaterdag werden wielrenster Annemiek van Vleuten en hardloopster Sifan Hassan wereldkampioen en zondag won het Nederlandse team de Motocross of Nations. De vorst feliciteerde iedereen.

Het is gebruikelijk dat de koning Nederlands Olympisch of internationaal succes beloont met een persoonlijke felicitatie. Annemiek van Vleuten viel zaterdag die eer ten eerste ten deel, toen zij in het Britse Harrogate met overmacht de wereldtitel wielrennen op de weg veroverde. Zij loste daarmee landgenote Anna van der Breggen af, die vorig jaar in Innsbruck wereldkampioene werd. Later op de dag won Sifan Hassan op de WK atletiek in Qatar goud op de 10.000 meter. Na twee keer brons gepakt te hebben, was het voor de 26-jarige Hassan, die als meisje vluchtte uit Ethiopië en in Nederlandse asielzoekerscentra het hardlopen ontdekte, eindelijk raak.

Op zondag was Willem-Alexander er op het circuit van Assen zelf getuige van hoe het Nederlandse team van motorcrossers de titel pakte in de Motocross of Nations. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen kregen daar na afloop uit handen van de koning een plaquette uitgereikt en een welverdiende koninklijke felicitatie.

Naast dat zij een, al dan niet persoonlijke, felicitatie ontvangen, worden de wereldkampioenen ook tijdens een zogenaamde uitblinkerslunch op het paleis nog eens extra in het zonnetje gezet.