Het Belgische koningspaar krijgt maandagmiddag de Poolse president Andrzej Duda en zijn echtgenote Agata op lunchbezoek in het Kasteel van Laken. Het presidentspaar is in België om het eeuwfeest van de diplomatieke betrekkingen te vieren en de Poolse bijdrage aan de bevrijding te herdenken.

In dat kader gingen koning Filip, president Duda en echtgenote zondag naar de Poolse militaire begraafplaats in Lommel. In deze aan Noord-Brabant grenzende plaats hebben 257 Polen hun laatste rustplaats. Zij namen deel aan de bevrijding van dit deel van België en aan operatie Market Garden, de uiteindelijk mislukte geallieerde poging om in september 1944 vanuit België via Nederland door te stoten naar Duitsland.

De Belgische koning legde samen met de Poolse president een krans. “Waar mogelijk was bleven uw Poolse landgenoten vechten en toonden ze overal uitzonderlijke moed. Ze namen deel aan de grootste gevechten in het buitenland”, prees koning Filip de Poolse bijdrage aan de bevrijding.