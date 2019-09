Het hoofd van het Roemeense koningshuis, Margareta, en haar man prins Radu brengen volgende maand een driedaags bezoek aan Nederland. Dat heeft een woordvoerder van het hof maandag laten weten.

Het programma speelt zich grotendeels af in Den Haag, met bezoeken aan het Nederlandse Rode Kruis, het Internationaal Gerechtshof, de Nederlandse Defensie Academie en het Instituut Clingendael.

Margareta heeft na het overlijden van haar vader koning Mihai in december 2017 de benaming aangenomen van ‘bewaarder van de kroon’, met aanspreektitel ‘majesteit’ maar zonder ‘koningin’ omdat in Roemenië in 1947 door het communistisch bewind de monarchie is afgeschaft.