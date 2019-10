Koning Willem-Alexander kijkt uit naar zijn reis naar India volgende maand voor een staatsbezoek samen met koningin Máxima. Dat zei hij maandag in het Rijksmuseum, in een kort vraaggesprek met het Indiase persbureau ANI.

“India is voor Nederland een heel belangrijk land”, aldus de koning. Hij woonde samen met Máxima in het museum een deel van een seminar bij over ‘verleden, heden en toekomst’ van de relaties tussen India en Nederland. Aansluitend werd ook een kijkje genomen bij een van de topstukken van het Rijksmuseum, een eeuwenoud bronzen beeld van de god Shiva als de danser ‘Nataraja’.

Onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van een lijvig en zeer rijkelijk geïllustreerd boek van de hand van de Indiase ambassadeur Venu Rajamony over de gezamenlijke geschiedenis, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. De koning ontving het eerste exemplaar van ‘India and the Netherlands – Past, Present and Future’. “Een uitstekend werk van de Indiase ambassadeur in Den Haag”, vond Willem-Alexander.

Hij vond het knap dat Rajamony, die sinds 2017 is geposteerd in Den Haag, zoveel elementen van de gezamenlijke geschiedenis had gevonden. Inclusief “leuke verrassingen”, die de koning nog meer deden uitkijken naar de reis. Daarbij worden Delhi, Mumbai en Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala bezocht, één van de plekken waar Nederland tot het einde van de achttiende eeuw een handelsnederzetting had.

Toen was het peper dat de Nederlandse belangstelling had, tegenwoordig is het watermanagement waarmee het waterrijke en vaak met overstromingen kampende Kerala kan worden geholpen.