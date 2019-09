Koningin Margrethe was zondag de eerste officiële passagier die gebruikmaakte van de nieuwe metrolijn, die ze kort daarvoor zelf had geopend. Aan de 15,5 kilometer lange en zeventien stations tellende ringlijn rond Kopenhagen en Frederiksberg is bijna tien jaar gewerkt.

De ‘Cityring’ is de derde lijn van de ondergrondse in de Deense hoofdstad en ze kruist op twee plekken de twee oudere metrolijnen. Ook is het Centraal Station nu met de metro verbonden, evenals een aantal toeristische trekpleisters in Kopenhagen zoals het stadhuis en de zogenoemde Marmerenkerk.

De aanleg van de lijn is door Deense media aangeduid als het grootste bouwproject in Kopenhagen in ruim vierhonderd jaar. De metro is geheel geautomatiseerd. De treinen hebben geen bestuurder en kunnen 24 uur per dag rijden.

De verwachting is dat zo’n 240.000 passagiers er dagelijks gebruik van gaan maken. Koningin Margrethe, die op het Satdhuisplein instapte, hoort daar waarschijnlijk niet toe.