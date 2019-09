Koningin Máxima heeft documentairemakers bij hoge uitzondering toestemming gegeven haar een half jaar van dichtbij te volgen tijdens het werk dat ze verricht voor de VN. Het resultaat is de documentaire Máxima, de pleitbezorger. Die wordt woensdagavond uitgezonden op NPO 1.

Máxima reist al tien jaar de wereld rond om ervoor te pleiten dat meer mensen overal ter wereld toegang krijgen tot financiële diensten. Voor 1,7 miljard mensen, onder meer in landen als Ethiopië en Pakistan, is online betalen absoluut niet vanzelfsprekend. En dat geldt ook voor toegang krijgen tot verzekeringen, leningen voor de opbouw of uitbreiding van een bedrijf en pensioenen.

De documentaire laat volgens de omroep zien wat de impact is van Máxima’s werk op het leven van anderen, maar ook op haar eigen leven. “We zien hoe complex en intensief de functie is van ‘speciale pleitbezorger’, en volgen haar op de voet in werelden waar je anders zelden binnenkomt.”