Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen maandagmiddag in het Rijksmuseum in Amsterdam ter voorbereiding op het staatsbezoek aan India volgende maand, een deel van het seminar ‘India en Nederland’ bij. Dat wordt georganiseerd door de ambassade van India en de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst.

Koning Willem-Alexander krijgt in Amsterdam het eerste exemplaar overhandigd van het boek ‘India and The Netherlands. Past, Present and Future’, dat is samengesteld en geschreven door ambassadeur Venu Rajamony.

Het rijk geïllustreerde werk verhaalt over de ruim vierhonderd jaar oude betrekkingen tussen Nederland en het Indische subcontinent, waar de VOC in de zeventiende eeuw de Portugezen verjoeg om eigen handelsposten te stichten. Tijdens het staatsbezoek aan India, dat op 14 oktober begint in New Delhi, gaat het koninklijk gezelschap naar een van die voormalige Nederlandse vestigingen: Kochi, in de zuidelijke deelstaat Kerala.

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam luistert het koningspaar naar twee voordrachten: ‘The Netherlands and India, a shared history’ door Marine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum en Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, die spreekt over ‘Trade and business relations between the Netherlands and India, present and future.’