Zender SBS6 start begin volgend jaar met Hart van Oranje, een wekelijkse royaltyshow. In het programma geeft Sandra Schuurhof een kijkje in het dagelijks leven van de Oranjes.

Volgens de zender gaat Schuurhof in de show op zoek naar antwoorden op vragen als ‘Wat gebeurt er achter de gesloten paleisdeuren?’, ‘Wie zoekt de kleding van koningin Máxima uit?’, ‘Hoe hoort het nu echt in koninklijke kringen?’ en ‘Is de mediacode nog wel van deze tijd?’

Schuurhof noemt het programma in een persbericht van SBS6 ‘een logische nieuwe stap’. “Ik ben heel blij dat we dit royaltyprogramma voor SBS6 gaan maken. Er valt nog zo veel meer te vertellen over de wereld van onze koning en koningin. We bieden een kijkje achter de schermen van de royals.”

Hart van Oranje zal niet alleen gaan over de Nederlandse royals. Ook het reilen en zeilen van de buitenlandse koninklijke families, met name die van Engeland, komt in het programma aan bod.