Prins Harry gaat maandag weer de hort op met een aantal rangers. Dit keer loopt hij in een nationaal park in Malawi mee met een patrouille tegen stropers. Vorige week trof Harry nog een aantal rangers in Botswana.

Voor de hertog van Sussex meeloopt met de patrouille, gaat hij langs een gedenksteen van de Britse soldaat Mathew Talbot die afgelopen mei werd gedood door stropers.

Harry zet zich al jarenlang in voor het beschermen van de flora en fauna van Afrika, een continent dat hem na aan het hart ligt. De prins vloog de afgelopen jaren meermaals naar verschillende Afrikaanse landen om zich in te zetten voor natuurbehoud. In een column in The Daily Telegraph schreef Harry dat het beschermen van dieren “van levensbelang is”. “Misschien klink ik als een hippie, maar we kunnen het ons niet veroorloven om dieren anders te bekijken dan mensen. Het is belangrijk dat we naast elkaar kunnen leven, anders worden de problemen op aarde de komende tien jaar nog groter.”

De prins kwam zondag aan in Malawi en had een ontmoeting met president Peter Mutharika. Harry is bezig aan een tiendaagse reis door Afrika. Zijn vrouw Meghan en hun bijna vijf maanden oude zoontje Archie vlogen mee naar Zuid-Afrika, woensdag voegt Harry zich weer bij hen.