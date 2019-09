Prins Harry hoopt dat iedereen wat vaker omhoog gaat kijken. De hertog van Sussex moedigt mensen aan meer oog te hebben voor de schoonheid van bomen. Daarom is hij maandag gasthoofdredacteur van het Instagramaccount van National Geographic, maakte Buckingham Palace bekend.

Harry, die momenteel een tiendaags bezoek aan Afrika aflegt, zal de hele dag foto’s van bomen delen. Tegelijkertijd lanceert hij de social mediacampagne ‘looking up’, die moet zorgen voor meer bewustwording over de vitale rol die bomen spelen in het ecosysteem van de aarde. De Britse prins roept iedereen op kiekjes van bomen te delen.

Harry is maandag in Malawi, waar hij onder meer een nieuw Queens Commonwealth Canopy-project opent. Doel van het project, dat in 2015 werd gelanceerd, is een internationaal netwerk van inheemse bossen te creëren in de 53 landen van het Gemenebest. De hertog van Sussex heeft tot dusver vijftien van deze projecten bezocht, onder meer in het Caribisch gebied, Australië en Tonga. Tijdens de tiendaagse reis van Harry door Afrika worden er twee nationale parken toegevoegd aan het internationale project: een in Malawi en een in Botswana.