De Luxemburgse erfgroothertog Guillaume volgt zijn eerder dit jaar overleden grootvader groothertog Jean op als Chef Scout. Dat heeft het hof dinsdag bekendgemaakt. Guillaume legt vrijdag de scoutingeed af tijdens een bijeenkomst in het stadspark van Luxemburg.

Groothertog Jean was de verkennerij, zoals scouting vroeger heette, zijn hele leven toegedaan. Een maand voor zijn dood – Jean werd 98 – was hij nog aanwezig bij het eeuwfeest van de Luxemburgse scouting. Dat zijn kleinzoon in zijn voetstappen treedt, is dan ook geen verrassing. Op die manier blijft de band tussen de groothertogelijke familie en de scouting bestaan.

Guillaume trad op achtjarige leeftijd als ‘welp’ toe tot de jeugdbeweging en werd in 2018 officieel toegelaten als lid van de World Scout Foundation, wiens missie het is fondsen te werven voor de projecten van de scouting. Voor de plechtigheid zijn dan ook vertegenwoordigers uitgenodigd van de internationale scoutingbeweging en de Luxemburgse scouting.